Amarah Irish Bella sampai Lapor Mertua Lihat Tato Ammar Zoni, Ibel Tetaskan Air Mata

BANJARMASINPOST.CO.ID - Suami Irish Bella, Ammar Zoni baru-baru ini pamer foto tato di lengannya.

Sang istri, Irish Bella marah besar saat tahu sang suami Ammar Zoni menato di bagian lengannya.

Ya, foto Ammar Zoni bertato itu sebelumnya langsung jadi sorotan.

Pada foto yang diunggahnya, suami Irish Bella ini memamerkan lengannya yang penuh dengan tato.

Dalam foto itu, Ammar Zoni terlihat sedang berbaring di sebuah studio tato.

Ia berpose bersama dua orang rekannya.

Bersama foto itu, ia menyertakan keterangan.

"No one deserves to be judge by their covers!!" tulis Ammar Zoni pada Sabtu (7/3/2020).

Namun begitu, belum diketahui secara pasti apakah tato di lengannya tersebut asli ataukah tidak.

Ia akan memberi penjelasan tentang hal ini melalui saluran YouTube pribadinya.