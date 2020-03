BERLANGSUNG Live RCTI! Live Streaming Indonesian Idol 2020 Konser Kemenangan, Ada Raisa & Isyana

Link Live Streaming RCTI menayangkan Live Streaming Indonesian Idol 2020 Konser Kemenangan & Special Live Backstage tersaji malam ini, Ada Raisa & Isyana Sarasvati dan Saat Ini Sedang Berlangsung.



BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG, Siaran Langsung RCTI Konser Kemenangan Indonesian Idol 2020 malam ini, Senin (9/3/2020) via Live Streaming TV Online di www.rctiplus.com mulai pukul 21.00 WIB.

Live Streaming Indonesian Idol 2020 Konser Kemenangan & Special Live Backstage juga menampilkan Raisa & Isyana Sarasvati dapat disaksikan lewat tayangan Live Streaming RCTI +.

Selain secara Siaran Langsung RCTI, Live Streaming TV Online RCTI dapat diakses di www.rctiplus.com (link ada di bagian berita ini).

• Pablo Benua Kepergok Kongkow di Luar Penjara, Suami Rey Utami Beri Penjelasan Ini

• Fitri Salhuteru Ungkap Kedekatan Nikita Mirzani dengan Pria, Ini Ciri Pacar Sohib Billy Syahputra

• Aishah Sinclair Terisak Ingat Momen Terakhir Bareng Ashraf Sinclair, Suami Bunga Citra Lestari (BCL)

Sedangkan Live Backstage Indonesian Idol akan hadir di setiap jeda iklan di Streaming RCTI+ .

Indonesian Idol kembali menampilkan Lyodra dan Tiara di Konser Kemenangan.

Selain itu, musisi-musisi yang memeriahkan panggung Konser Kemenangan adalah Raisa dan Isyana Sarasvati.

Lyodra keluar sebagai juara Indonesian Idol Season 10.

Lyodra pun terlihat menitikan air mata bahagia saat tahu bahwa ia menjadi juara pertama Indonesian Idol Season 10.

Gadis yang dijuluki The Next Diva Indonesia ini mendapatkan hadiah Rp 150 juta serta satu unit mobil All New Nissa Livina.

• Perjodohan Sule - Mama Amy Terjadi, Ayah Rizky Febian Ungkap Ini ke Raffi Ahmad & Nagita Slavina

• Foto Chef Renatta Moeloek Dibilang Mirip Pemeran Film Mulan, Kembaran Juri Masterchef Indonesia?