Jadwal Siaran Langsung Liga Champion Live Streaming SCTV, Barcelona vs Napoli, Liverpool & Juventus?

Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Babak 16 Besar tersaji di Siaran Langsung SCTV, ada Juventus vs Lyon, Liverpool vs Atletico Madrid, Bayern vs Chelsea dan Barcelona vs Napoli

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Live Streaming Liga Champions Babak 16 Besar Leg 2 musim 2019/2020 akan tersaji mulai Rabu (11/3/2020).

Jadwal Liga Champion Leg 2 Babak 16 Besar tersaji pertandingan-pertandingan seru di antaranya Juventus vs Lyon, Liverpool vs Atletico Madrid, Bayern Munchen vs Chelsea dan Barcelona vs Napoli.

Link Live Streaming Liga Champions dapat diakses di situs penyedia live streaming, di antaranya Vidio.com premier.

Pemerintah Italia akhirnya menentukan sikap terkait kegiatan olahraga usai kasus virus corona atau COVID-19 terus bertambah.

Dalam dua minggu terakhir, beberapa laga di Liga Italia dan Coppa Italia sudah mengalami penundaan.

Kini laga-laga Liga Champions dan Liga Europa yang digelar di Liga Italia akan turut terkena dampaknya.

Dilansir BolaSport.com dari Calciomercato, seluruh kegiatan olahraga akan dilakukan secara tertutup hingga 3 April 2020 atau usai pemerintah mencabut larangan.

Selama masa ini, ada tiga laga kompetisi Benua Eropa yang terpaksa digelar tanpa penonton.

Juventus harus menjamu Olympique Lyon pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions tanpa kehadiran suporter setianya.