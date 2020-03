THE WORLD ABS

BANJARMASINPOST.CO.ID - Liga Champions 2020 Juga Dihantam Covid-19 - Paris Saint-German vs Dortmund Resmi Tanpa Penonton!

Berikut jadwal lengkap Liga Champions leg 2 babak 16 besar Rabu 11 dan Kamis 12 Maret 2020.

Jelang pertandingan leg 2 Liga Champions setidaknya ada fakta yang jarang terjadi selama ini.

Di mana pada leg 2 babak 16 besar Liga Champions menuntut tim-tim besar harus kerja keras.

Setidaknya tim seperti Juventus, Real Madrid, dan Liverpool harus meraih kemenangan besar jika ingin lolos ke babak berikutnya.

Kekalahan saat laga tandang di leg 1 Liga Champions pekan lalu, buat ketiga klub tersebut wajib menang dengan selisih 2 gol.

Diketahui pertandingan leg 2 babak 16 besar Liga Champions leg 2 babak 16 Besar akan dimulai pada Rabu (11/3/2020).



Pemain andalan Borussia Dortmund Jadon Sancho (instagram @championsleague)

Beberapa pertandingan big match akan kembali tercipta di leg 2 babak 16 besar Liga Champions kali ini.

Di antaranya adalah pertandingan Liverpool vs Atletico Madrid, Bayern Munchen vs Chelsea dan Barcelona vs Napoli.