Jadwal Siaran Langsung SCTV Liga Champion Mulai Malam Ini, Leipzig vs Spurs, Liverpool vs Atletico

Mulai malam Ini, ini jadwal siaran langsung dan Live Streaming SCTV Leg Kedua Babak 16 Besar Liga Champions, RB Leipzig vs Tottenham Hotspur, Liverpool vs Atletico Madrid

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Pertandingan Liga Champion Babak 16 Besar Leg 2 musim 2019/2020 di SCTV akan mulai berlangsung malam ini Rabu (11/3/2020). dinihari.

Jadwal Liga Champions Leg 2 Babak 16 Besar akan dipanaskan antaranya Liverpool vs Atletico Madrid, Bayern Munchen vs Chelsea dan Barcelona vs Napoli.

Selain lewat televisi, Video Streaming Liga Champions dapat diakses di laman penyedia Live Streaming TV Online vidio.com premier.

Sementara itu malam ini Rabu (11/3) dinihari ada laga RB Leipzig vs Tottenham Hotspur (SCTV) dan Valencia vs Atalanta (Vidio.com)

Sedangkan keesokan harinya Kamis (1/3) ada laga PSG vs Borussia Dortmund (Vidio.com) Liverpool vs Atletico Madrid (SCTV).

Juara bertahan Liverpool meraih kemenangan dengan selisih lebih dari dua gol jika ingin mengamankan tiket delapan besar.

Hal itu setelah di leg pertama, The Reds kalah 1-0 dari Atletico Madrid.

Gelandang Spanyol Atletico Madrid, Vitolo (kiri) bersaing dengan bek Liverpool asal Belanda Virgil van Dijk selama Liga Champions UEFA, babak 16 besar, pertandingan sepak bola leg pertama antara Club Atletico de Madrid dan Liverpool FC di stadion Wanda Metropolitano di Madrid pada 18 Februari 2020 . (AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU)

Sementara sisa pertandingan akan dilanjutkan pekan depan.

Juventus yang kalah 0-1 di kandang Lyon, Ronaldo cs harus tampil maksimal di markas.