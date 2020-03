Bulog Kalsel Masih Simpan 17 Ribu Ton Beras untuk Persiapan Lebaran dan Puasa 2020

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menghadapi puasa dan lebaran 2020, Badan Urusan Logistik (Bulog) Provinsi Kalsel masih menyimpan 17 ribu ton beras,

Diperkirakan masih cukup sampai lima bulan ke depan.

Hanya, saja untuk persediaan gula pasir, stok Bulog Kalsel masih kosong.

“Untuk beras, kami masih menyimpan 17 ribu ton. Namun gula pasir, kami masih ajukan permintaan ke kantor Bulog pusat sebanyak 3 ribu ton,” kata Kepala Kantor Wilayah Bulog Divre Kalsel, Arif Mandu. Rabu (11/3/2020).

Dipaparkannya, saat ini kantor pusat Bulog masih menunggu izin impor dari Kementrian Perdagangan RI.

Dimana-mana saat ini harga gula melonjak dan stok masih mengalami kekosongan.

“Distributor gula di Jawa Timur, gula pasir sudah mencapai Rp13 ribu per kilogram. Belum lagi termasuk ongkos angkut ke Kalimantan Selatan. Sampai di Kalsel gula per kilogram sudah mencapai Rp 13.500 dan harga jual Rp15.00 per kilogram,” katanya.

Dijelaskannya, waktu itu di Bulog Kalsel masih ada persediaan 4 ton beras dan dipersiapkan menjelang haul abah guru sekumpul dan habis 1 ton.

Sementara kebutuhan gula di Kalsel mencapai 3 sampai 5 ribu ton per bulan.

“Memang stok gula di distributor masih ada, tapi harganya masih tinggi,” katanya.

(Banjarmasinpost.co.id/edi nugroho)