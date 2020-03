Demi Puaskan Customer, Saat Okupansi Tinggi Hotel Roditha Banjarmasin Nambah Ruang Meeting 

BANJARMASIN POST.CO.ID - Hotel Roditha Banjarmasin merupakan salah satu hotel berbintang 3 yang berlokasi di tengah-tengah kota Banjarmasin tepatnya di Jalan Pangeran Antasari Pasar Pagi No. 41 Banjarmasin dan berlokasi sangat strategis ditengah-tengah kota Banjarmasin.

Nah, di bulan Maret ini, untuk okupansi hotel cukup bagus, juga MICE meningkat. Hotel Roditha menambah ruang meeting sebanyak tiga buah dengan kapasitas yang berbeda-beda.

"Kami berharap dengan penambahan ruang meeting ini dapat memenuhi permintaan dari customer yang ingin mengadakan kegiatan di Roditha,"kata Efi Naysila, Asisten Sales Manager Hotel Rodhita Banjarmasin, Rabu (11/3/2020).

Ditambahkan dia, Ballroom juga sering digunakan untuk wedding package, dengan kapasitas 1.000 – 1.500 orang. Harga yang ditawarkan sangat terjangkau, dengan areal parkir juga yang luas sehingga bisa menampung apabila ada event wedding.

Selain itu, lanjut dia, Angkringan Hotel Roditha juga selalu buka setiap hari dari pukul 06.00 – 12.00 pm di area parkir Hotel Roditha Banjarmasin menyajikan menu-menu dengan harga yang sangat terjangkau, harga kaki lima rasa hotel berbintang setiap malam Kamis, malam Sabtu dan Minggu menyajikan live music acoustic

Bagi yang ingin reservasi kamar atau meja angkringan di Hotel Roditha Banjarmasin bisa langsung menghubungi Marketing di nomor 0812.513.8079.

"Kami siap melayani Anda sesuai dengan motto kami Stay With Us Fell More Than At Home," pungkas Efi. (Banjarmasin post.co.id/Syaiful Anwar)