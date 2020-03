Pacaran? Vicky Prasetyo Ngaku Ini soal Foto Selfie Bersama Ariel Tatum, Eks Zaskia Gotik Sebut Kagum

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah membuat heboh dengan foto selfie (swafoto) bersama Ariel Tatum, Vicky Prasetyo akhirnya buka suara.

Vicky Prasetyo, yang pernah dekat dengan pedangdut Zaskia Gotik itu pun blak-blakan mengaku mengagumi sosok Ariel Tatum.

Sebelumnya, Vicky Prasetyo mengejutkan publik dengan setelah tersebarnya foto dirinya bersama Ariel Tatum.

Ariel Tatum memposting foto selfie dengan Vicky Prasetyo di beranda Instagram pribadinya Selasa (10/3/2020).

Unggahan Ariel Tatum itu pun langsung disambut heboh oleh warganet.

Terlebih dengan caption yang dituliskan Ariel Tatum.

Wanita 24 tahun tersebut menulis tentang takdir.

"Kita tidak pernah tahu takdir ......!!!!!" tulis Ariel Tatum dalam keterangan foto.

Tak cukup di situ, lewat Instastory, Ariel Tatum bikin kejutan lagi.

"Thank you for the love peeps," tulis Ariel Tatum algi di laman Instagram Story-nya.