SESAAT LAGI Fajar/Rian! Live Streaming TVRI All England 2020, Jonatan Kalah dari Wakil Malaysia

Hasil minor diraih pebulu tangkis tunggal putra nasional Indonesia, Jonatan Christie, pada turnamen All England Open 2020 yang berlangsung di Arena Birminghan, Inggris, 11-15 Maret.

Selain membawanya angkat kaki dari All England Open 2020, kekalahan ini juga mencoreng catatan sempurna Jonatan atas Lee.

Sebelum bertemu pada babak kesatu turnamen BWF World Tour Super 1000 tersebut, Jonatan unggul head to head 4-0.

Dilansir dari bolasport.com, Gim kesatu dibuka dengan aksi saling kejar poin di antara Jonatan dan Lee.

Kedua pemain dari negara serumpun ini imbang 1-1 dan 2-2.

Namun, dua poin beruntun yang dipetik Jonatan membawanya menjauh dari tekanan Lee.