Gelar Operasi Antik 2020, Polres Balangan Amankan Enam Tersangka Kasus Narkoba

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN - Jajaran Polres Balangan ungkap enam kasus peredaran penyalah gunaan narkotika di Balangan. Enam pelaku tertangkap dalam pelaksanaan operasi Antik Intan yang digelar pihak Polres Balangan selama 14 hari.

Dari enam tersangka, tiga kasus di antaraanya merupakan Target Operasi (TO). Tiga lainnya merupakan non TO.

Pada press conference di Polres Balangan, ke enam tersangka juga sempat ditanya oleh Kapolres Balangan, AKPB Nur Khamid. Kapolres juga mengimbau agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya.

"Sebagai leading sector, kami Satuan Resnarkoba Polres Balangan dan Polsek Jajaran langsung melakukan kegiatan penyelidikan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba di daerah hukum Polres Balangan," ucap Kapolres Balangan, Kamis (12/3/2020).

Dari enam kasus yang diungkap melibatkan enam orang tersangka, barang bukti yang diamankan yakni narkotika jenis sabu – sabu seberat 9,28 gram. Keenam terduga pelaku sudah dalam penahanan Polres Balangan.

AKBP Nur Khamid menerangkan, pengungkapan tahun 2020 ini meningkat dibanding target tahun 2019 sebanyak lima kasus dengan tiga TO dan dua Non TO.

Tambahnya pula, keberhasilan ungkap enam kasus narkotika tersebut merupakan kerja keras personel di lapangan. Terutama dalam mengembangkan setiap informasi yang didapat dari masyarakat.

“Keberhasilan ini tidak lepas peran aktif masyarakat Balangan yang memberikan informasi dan kesigapan petugas di lapangan yang tidak lelah memburu jaringan Narkotika perusak generasi bangsa Indonesia,” sebutnya.

Ia pun berterima kasih kepada pihak – pihak yang telah mendukung penuh dalam menjaga Sitkamtibmas Kabupaten Balangan. Selain itu meminta masyarakat turut memerangi peredaran markoba dengan menjadi Agen Anti Narkoba di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. (banjarmasinpost.co.id/isti rohayanti)