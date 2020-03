Perkosa 2 Wanita, Produser The Lord of the Rings Dihukum 23 Tahun, Jessica Mann: Saya Hancur!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Harvey Weinstein, salah seorang produser film Hollywood dijatuhi hukuman 23 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas dakwaan pemerkosaan dan pencabulan.

Pria 67 tahun yang pernah menjadi produser film-film terkenal seperti: Shakespeare in Love (1998), Iris (2001), The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001), Paddington (2014), dan The Hateful Eight (2015) ini didakwa bersalah di pengadilan New York pada Rabu (11/3/2020), dikutip Variety, Rabu (11/3/2020).

Dalam putusan persidangan, ia hadir dengan memakai kursi roda dan mendengarkan putusan hakim yang menyebutnya sebagai pelanggar seks.

Dilansir New York Post, hukuman terhadap Harvey Weinstein merupakan puncak keberhasilan dari gerakan solidaritas #MeToo yang digaungkan oleh organisasi perempuan di Inggris.

Banyak korban Harvey dan kelompok hak-hak perempuan merayakan hukuman tersebut dengan menyebut bahwa hal itu menandai era baru pemberdayaan bagi perempuan.

Ini juga menandai jatuhnya karier pria yang merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam industri film Hollywood.



Harvey Weinstein dibawa ke pengadilan Manhataan pada 23 Januari 2020. (TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Pidato Sebelum Vonis

Sebelum vonisnya dibacakan, Harvey Weinstein berpidato di ruang sidang Manhattan yang saat itu penuh sesak.

Ia mengatakan ''sangat menyesal' atas perbuatan yang dilakukannya.