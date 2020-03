Refleksi Peringatan Hari Ginjal Sedunia Kesehatan Ginjal untuk Semua

Oleh: dr HM Rudiansyah, Kepala Divisi Ginjal dan Hipertensi FK Universitas Lambung Mangkurat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Peringatan Hari Ginjal Sedunia (World Kidney Day/WKD) secara global jatuh pada hari Kamis pekan kedua di bulan Maret. Untuk tahun 2020, WKD diperingati pada hari Kamis, 12 Maret 2020 dengan mengusung tema “Kesehatan Ginjal untuk Semua Orang Dimana Saja Dari Pencegahan Sampai Deteksi Dini di Semua Fasilitas Kesehatan”(Kidney Health for Everyone Everywhere – from Prevention to Detection and Equitable Access to Care).

Secara khusus, pada tema pada tahun ini menyoroti pentingnya intervensi dan pencegahan untuk mencegah timbulnya dan perkembangan penyakit ginjal agar tidak terjadi komplikasi-komplikasi berat.

Penyakit ginjal kronik (PGK) merupakan penyakit kronis yang mempunyai prevalensi cukup tinggi di dunia, yaitu sebesar 5-10 persen dan merupakan penyebab kematian urutan ke 12 dan urutan ke 17 penyebab kecacatan. Prevalensi PGK meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut dan kejadian penyakit diabetes melitus serta hipertensi.

Tercatat sekitar 1 dari 10 populasi global mengalami PGK pada stadium tertentu. Jumlah total pasien PGK sangat meningkat pada 30 tahun terakhir ini dan prevalensi mencapai 10 persen-13 persen dari populasi di Korea Selatan, Taiwan, Iran, Jepang, Cina, Canada, India dan saat ini termasuk Amerika Serikat.

Tingginya angka PGK di Indonesia bisa dilihat dari perawatan penyakit ginjal merupakan rangking keempat pembiayaan terbesar dari BPJS Kesehatan setelah penyakit jantung, kanker dan stroke.

Melihat tingginya angka tersebut, masyarakat mesti mulai sadar dan memahami pentingnya kesehatan ginjal ini.

Ginjal merupakan sepasang organ yang kira-kira berukuran sebesar kepalan tangan, dan terletak pada kedua bagian belakang pinggang anda. Ginjal yang bekerja dengan baik berfungsi untuk mencegah timbulnya kelebihan cairan, produk sisa, dan racun-racun dalam tubuh. Ginjal juga membantu mengatur tekanan darah dan kadar kimia serta elektrolit dalam darah, seperti garam dan kalium.

Ginjal memiliki beberapa fungsi untuk; memproduksi urine, mengeluarkan sisa metabolisme, mengontrol keseimbangan cairan elektrolit dan asam basah, memproduksi hormon yang mengatur tekanan darah, kesehatan tulang, dan sel darah merah.

Dalam peringatan Hari Ginjal Sedunia ini, masyarakat harus menyadari apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan ginjal Anda?