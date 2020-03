VIDEO Penduduk Miskin di Kabupaten Banjar Tahun 2019 Bertambah

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Meski pembangunan kian gencar dan pendapatan daerah di Kabupaten Banjar makin tinggi, namun angka kemiskinan di daerah ini justru bertambah.

Data terkini pada Badan Pusat Statistik (BPS) Banjar, jumlah penduduk miskin di Banjar pada 2018 sebanyak 15.615 jiwa atau 2,70 persen dari total penduduk di Banjar 596.001 jiwa (2019).

Ini merupakan angka penduduk yang terkategori di bawah garis kemiskinan.

Sedangkan pada tahun 2019, jumlah warga miskin di Kabupaten Banjar bertambah sehingga menjadi 15.914 jiwa atau 2,72 persen dari total penduduk.

Ini artinya terjadi kenaikan sekitar 0,2 persen dibanding tahun lalu.

"Kalau bicara angka sesuai data terkini BPS memang begitu, jumlah warga miskin di Banjar bertambah. Tapi hal itu dikarenakan pemerintah melalui BPS Pusat menaikan angka (nominal) pengeluaran tiap jiwa (orang)," ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Banjar Dr Galuh Tantri Narindra ST MT, Kamis (12/3/2020).

Kepala Bappeda termuda di Indonesia ini menyebutkan semula pada 2017 BPS menetapkan pengeluaran terendah tiap orang per bulan Rp 381.862.

Lalu pada tahun 2018 naik Rp 400.081 dan pada 2019 dinaikkan lagi menjadi Rp 429.422 per jiwa.

"Padahal kita tahu kondisi ekonomi secara nasional pun juga masih sulit. Di Banjar, penghasilan masyarakat juga masih begitu-gitu aja. Otomatis jumlah warga miskin bertanbah ketika nominal pengeluaran yang dijadikan sebagai pengukur kemiskinan dinaikan," tandasnya.

Namun Tantri mengatakan kenaikan angka penduduk miskin tersebut tak signifikan, karena cuma sekitar 0,2 persen atau sekitar 200-an jiwa. Hingga sekarang pun di Kalsel, Kabupaten Banjar tetap menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin terkecil.

Lebih lanjut Tantri mengatakan bertambahnya jumlah penduduk miskin di Banjar tersebut tetap menjadi bahan evaluasi dan pelecut untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan.

"Tentu ini menjadi sebuah awareness bagi Pemkab Banjar agar lebih intensif menangani persoalan kemiskinan," tandas Tantri.

Pihaknya (Bappedalitbang) bersama Dinas Sosial Banjar akan mencoba mengidentifikasi secara riil by name by adress jumlah penduduk miskin di Banjar.

Pasalnya, penduduk miskin menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengayomi. Contohnya pada bidang kesehatan, masih cukup banyak warga miskin yang belum masuk dalam data BPJS.

"Harapannya, kita akan melakukan langkah-langkah konkret bagaimana menekan jumlah orang miskin. Ini bukan hanya sekadar pada data, tapi melalui berbagai inovasi. Mudah-mudahan bisa dilakukan intansi teknis sehingga dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di daerah ini," pungkasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Roy)