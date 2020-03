BERLANGSUNG Link Indosiar! Live Streaming Persebaya vs Persipura, TV Online Vidio.com Liga 1 2020

Link Live Streaming Indosiar malam besok ini sajikan laga Persebaya Surabaya vs Persipura Jayapura di Pekan 3 Liga 1 2020 Laga ini bisa diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan Live Streaming UseeTV (Berbayar) dan saat ini Sedang Berlangsung.

Persebaya Surabaya diprediksi bisa meraih kemenangan perdana di Liga 1 2020 saat menjamu Persipura Jayapura, Sabtu (13/03/20).

Pekan ke-3 Liga 1 2020 akan menghadirkan pertandingan big match antara Persebaya Surabaya vs Persipura Jayapura, Sabtu (13/03/20).

Berstatus sebagai tuan rumah, Persebaya Surabaya tentu pantas diposisikan sebagai tim yang lebih diunggulkan.

Akan menjalani pertandingan pertama di kandang sendiri Stadion Gelora Bung Tomo, Persebaya Surabaya akan mati-matian meraih kemenangan perdana.

Modal bagus pun mereka miliki. Seperti waktu istirahat yang lebih panjang, pasca ditundanya pertandingan pekan ke-2 melawan Persija Jakarta sebelumnya.

Selain itu, kondisi sang lawan yang masih limbung pasca kalah di kandang Borneo FC juga menjadi tolok ukur lainnya.