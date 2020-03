Kalahkan Juara Di Thailand, Tim Allstar Kalsel Kebanjiran Tawaran Ujicoba

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sukses meraih gelar juara di berbagai evant baik nasional maupun lokal tim sepak All Star Kalsel kebanjiran untuk melakukan uji coba.

Namun tim yang dimotori mantan pemain belakang Barito Putera ini Riduan Ulin Sirait ini harus memilih milih lawan untuk bertanding.

"Dalam beberapa hari terakhir banyak tawaran uji coba untuk bertanding karena kami baru saja memenangi gelar beberapa waktu lalu," kata

Salah satu pemain All Star Kalsel, Yuyu Rahmad Mulyana. Bahkan salah satu Tim anggota Liga 3 Persetala Tanah Laut pun sempat mengajak uji tanding namun kesibukan para pemain membuat laga ditunda.

Yuyu menambahkan agar tidak tidak tumpang tindih dalam laga ujicoba tim yang dihuni mantan pemain pemain sepakbola Banua ini mencoba bersikap sebagai tim profesional.

"Jika dulu jika ingin uji coba kedua tim harus berbagi biaya untuk bayar lapangan kini kami memasang syarat sebagai tim tamu klubnya hanya menyiapkan pemain tanpa harus membayar," ujar Yuyu tertawa.

Selain Riduan Sirait di tim ini para legenda sepakbola Barito Putera seperti Sugeng Budiarto dan eks pemain PKT Bontang Mansyur serta legenda Peseban Mulyani.

Belum lama tadi all Star kembali merengkuh gelar juara Kejuaran Festival Sepakbola Legenda 2020 se Kalimantan Selatan.

Di partai final tim yang dikapteni mantan pemain belakang Barito Putera Riduan Ulin Sirait ini menang atas Sungai Ulin Bersatu (SUB) dengan skor 4-0 di Stadion 17 Mei Banjarmasin.

Yuyu menambahkan di tim All Star Kalsel bukan materi pemain yang diandalkan tapi kekompakan tim. Sebab setiap Minggu pihaknya rutin menggelar latihan bersama.

"Kamis sore Kami pasti berkumpul untuk menggelar latihan di lapangan Green Yakin," tambah dia.

Makanya arti mukim lain baru mencari pemain saat ingin pertandingan all-star sudah sangat siap dengan materi pemain yang ada.

All Star Kalsel tidak hanya meraih juara lokal tapi diajang nasional pun namanya ikut berkibar. Pada Oktober lalu

All Start mengalahkan Tim Allstar Trisakti Jakarta dengan skor 3-2, di lapangan C stadion Senayan.

Apalagi tim Allstart Trisakti diperkuat Fenard Hutabarat, Rico Ceper dan M Akmal, yang baru saja menjuarai turnamen sepakbola para legenda di Thailand.

"Hampir semua turnamen di daerah sudah kami ikuti hasilnya cukup memuaskan berapa kali kami mulai gelar juara di ajang sepakbola legends," jelas dia. (banjarmasin post.co.id/Khairil rahim)