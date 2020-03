Nasib Kalista Iskandar yang Tak Hapal Pancasila di Final Puteri Indonesia 2020, Kini Jadi Duta MPR

Dokumen Instagram Puteri Indonesia Official

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kalista Iskandar, Puteri Sumatera Barat 2020 yang tak hapal baca Pancasila di panggung FInal Puteri Indonesia 2020 kini jadi Duta MPR RI.

Kalista Iskandar, finalis Puteri Indonesia 2020 perwakilan Sumatera Barat ini beberapa waktu lalu mendadak heboh diperbincangkan.

Kalista Iskandar jadi sorotan lantaran ada insiden di malam Grand Final Puteri Indonesia 2020 yang tayang secara langsung pada Jumat 6 Maret 2020 di SCTV.

Pada momen tersebut, Kalista Iskandar salah menjabarkan Pancasila ketika salah satu juri yakni Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, memberikan pertanyaan tentang dasar negara Indonesia itu.

Melansir berita Kompas.com, Jum'at (13/3/2020) Kalista Iskandar kembali dipertemukan dengan Bambang Soesatyo bersama finalis Puteri Indonesia lainnya.

Pertemuan itu terjadi saat para puteri mendapatkan pembekalan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Akun Instagram @officialputeriindonesia mengunggah momen tersebut.

Para puteri yakni, Puteri Indonesia 2020 Rr Ayu Maulida Putri, Puteri Indonesia Lingkungan 2020 Putu Ayu Saraswati, Puteri Indonesia Pariwisata 2020 Jihane Almira Chedid, Puteri Indonesia Runner Up III 2020 Kalista Iskandar, Puteri Indonesia Runner Up IV 2020 Angel Virginia Boelan, dan Puteri Indonesia Runner Up V 2020 Yoan Clara Teken disambut hangat oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah.

Di bawah foto bersama, akun resmi Puteri Indonesia itu menambahkan keterangan. “Para Puteri Indonesia 2020 mendapatkan pembekalan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia @mprgoid mengenai Empat Pilar MPR RI," tulis akun @officialputeriindonesia.

"Para Puteri Indonesia 2020 juga disahkan menjadi Duta MPR RI yang ke depannya dapat mensosialisasikan tentang Empat Pilar MPR RI kepada generasi muda Indonesia,” lanjut keterangan tersebut.