Warga Binaan Rentan Alami Penyakit Kulit, Perdoski Gelar Pengobatan Gratis di Lapas Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit Dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI) atau juga dikenal sebagai Indonesian Society of Dermatology and Venereology (INSDV) menggelar pengobatan gratis bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Jumat (13/3/2020),

Pengobatan yang diikuti sekitar 350 WBP (peserta) ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi antara Lapas Kelas IIA Banjarmasin dengan Acara 2nd EAST INSDV 2020 yang diselenggarakan oleh PERDOSKI 2nd EAST INSDV 2020.

Gelaran kali ini mengusung tema “New Paradigm of Management in Pediatric to Geriatic Dermatology dan Venereology”.

Penyuluhan dan pengobatan gratis ini merupakan langkah preventif dan represif yang dilakukan agar warga binaan selalu dalam kondisi sehat di tengah kondisi over kapasitas di Lapas.

Di tengah keaadaan seperti itu sangatlah rentan untuk para WBP mengalami penyakit kulit. Sehingga, kegiatan ini sangat membantu dan menjadi salah satu solusi untuk menghadapi permasalahan yang ada di Lapas.

Kepala Lapas Banjarmasin, Imam Setya Gunawan yang turut hadir dalam acara tersebut dan memberikan sambutan mengatakan pihaknya mengapresiasi kegiatan 2nd EAST INSDV 2020 ini.

“Kami mengapresiasi sinergi, kolaborasi yang dilakukan oleh PERDOSKI. Dengan diadakannya Penyuluhan dan Pengobatan Gratis Penyakit Kulit dan Kelamin seperti ini kami harap warga binaan kami yang terjangkit dapat terobati dan terjaga kesehatannya, paparnya.(banjarmasinpost.co.id/irfani rahman)