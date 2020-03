Klasemen Liga 1 2020 Pekan 3 Seusai Hasil Bhayangkara FC vs Persija 2-2 & PSIS vs Arema FC 2-0

Klasemen Liga 1 2020 Seusai Hasil Akhir Bhayangkara FC vs Persija Jakarta, Persik Kediri vs Persiraja Banda Aceh dan PSIS Semarang vs Arema FC.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klasemen Liga 1 2020 mengalami perubahan usai beberapa laga yang dihelat pada Sabtu (14/3/2020).

Tiga pertandingan Liga 1 2020 Pekan 3 telah disiarkan langsung Indosiar dan O Channel hari ini yaitu Bhayangkara FC vs Persija Jakarta, Persik Kediri vs Persiraja Banda Aceh dan PSIS Semarang vs Arema FC.

Bhayangkara FC meraih Hasil Akhir imbang saat menjamu Persija Jakarta dengan skor 2-2 pada pekan ketiga Shopee Liga 1 2020 di Stadon PTIK.

Persija Jakarta tertinggal di babak pertama lewat gol mantan pemain mereka Renan Silva di pertengahan babak.

Di babak kedua, Persija mencetak gol balasan pada menit ke-52 lewat sundulan kepala Octavio Dutra dan Sepakan Evan Dimas dari luar kotak penalti pada menit ke-64.

Namun, Bhayangkara FC berhasil menyamakan kedudukan pada menit 69 melalui gol yang dicetak Ezechiel Ndouassel.

Skor imbang tersebut membuat posisi Bhayangkara FC berada di peringkat 10, sedangkan Persija Jakarta berada di urutan ke-7 klasemen Liga 1 2020.

Sedangkan di hasil PSIS Semarang vs Arema FC dalam laga yang dihelat di Stadion Moch. Soebroto, Magelang adalah 2-0.

Dua gol PSIS dicetak Hari Nur (45') dan Bruno Silva (47'). Atas kemenangan tersebut, PSIS Semarang naik ke peringkat 4 klasemen sementara sedangkan Arema FC harus puas berada di posisi 11.

Di pertandingan lain, Persiraja Banda Aceh berhasil meraih kemenangan pertama di Shopee Liga 1 2020dengan menaklukkan Persik Kediri, dengan skor 1-0.

Gol kemenangan Persiraja dicetak oleh Defri Riski pada menit ke-2.

Atas hasil tersebut, Persiraja kini ada di posisi kelima klasemen Shopee Liga 1 2020 dengan raihan 5 poin. Sementara itu, Persik menempati tangga ke-12 dengan raupan 2 angka.

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)