Peran Penting Suami Citra Kirana, Rezky Aditya dalam Suksesnya Jihane Almira di Puteri Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Suami Citra Kirana, Rezky Aditya disebut-sebut dalam kesuksesan Jihane Almira menjadi runner-up 2 dalam kontes kecantikan Puteri Indonesia 2020.

Rupanya ada peran khusus dari suami Citra Kirana atas kesuksesan yang diraih oleh Jihane Almira yang akan maju ke ajang Miss Supranational 2020.

Diketahui bersama, artis cantik Jihane Almira mewakili provinsi Jawa Tengah berhasil menjadi runner-up 2 dalam kontes kecantikan Puteri Indonesia 2020 beberapa hari lalu.

Kemenangan Jihane Almira ini membuat ia dipilih menjadi perwakilan Indonesia di kontes kecantikan dunia yakni Miss Supranational 2020 mendatang.

Sosok Jihane Almira diharapkan dapat menjadi Puteri Indonesia yang bisa meraih crown sebagai Miss Supranational 2020 nanti.

Tak banyak yang tahu, di balik impian yang kini sudah diraih oleh Jihane Almira ini rupanya ada sosok aktor Rezky Aditya.

Rezky Aditya yang sempat terlibat dalam satu judul sinetron dengan Jihane Almira rupanya memiliki peran cukup besar terhadap kesuksesan eks Rangga Azof tersebut.

Hal itu diungkapkan Jihane Almira melalui postingan di akun instagram pribadinya, Senin (9/3/2020) malam.

Dalam postingan itu, Jihane Almira mengucapkan syukur dan terimakasih kepada semua yang telah memberikan support serta doa terhadap dirinya.

"It still feels surreal..⁣⁣

⁣⁣

I finally got the opportunity to let flow my thoughts and ideas. ⁣⁣