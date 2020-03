Jadwal, H2H & Link Live Bali United vs Madura FC Liga 1 2020 Sore Ini di Indosiar dan Aplikasi Vidio

Bali United vs Madura United

Jadwal, Head to Head & Link Live Bali United vs Madura FC Liga 1 2020 Sore Ini via Indosiar dan Aplikasi Vidio

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung & Live Streaming Indosiar sore ini menyajikan laga big match Liga 1 2020 antara Bali United melawan Madura FC Minggu (15/3/2020).

Video Live Streaming Bali United vs Madura FC di lanjutan Liga 1 2020 dapat diakses di Vidio.com premier & juga Usee TV mulai pukul 15.30 WIB.

Live Video Streaming Bali United vs Madura FC bisa diakses secara gratis lewat Aplikasi Vidio yang bisa diunduh di Playstore.

Pelatih Madura United, Rahmad Darmawan, enggan remehkan Bali United meski tim lawan memiliki jadwal yang padat musim ini.

Rahmad Darmawan atau yang akrab disapa RD mengatakan jadwal padat tidak mengurangi kualitas yang dimiliki Bali United.

Dilansir dari laman resmi Bali United, menurut RD, tim beralias Serdadu Tridatu itu memiliki skuad yang cukup padu.

Hal itu karena manajemen tidak banyak merombak komposisi tim sejak musim lalu.

"Tentu menjadi tantangan bagi kami untuk menghadapi Bali United yang sangat kuat ketika bermain di kandang sendiri," ujar RD.

Pelatih yang juga pernah menangani Persija Jakarta itu juga menyoroti organisasi permainan tim lawan yang sangat baik.