LINK Final All England 2020, Live Video Streaming Vidio & TVRI, Ada Marcus/Kevin & Praveen/Melati

Saksikan Babak Final All England 2020 Malam Ini via Live Video Streaming TVRI & Vidio.com, Ada Marcus/Kevin dan Praveen/Melati

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ajang All England 2020 yang sudah memasuki Babak final dapat disaksikan via siaran langsung dan Live Streaming TV Online TVRI dan Vidio.com, Minggu (15/3/2020).

Live Streaming Badminton All England 2020 yang menyajikan aksi dua wakil Indonesia dapat diakses via YouTube BWF (menggunakan VPN). Selain itu, juga bisa diakses via Live Streaming UseeTV dan Vidio.com.

Indonesia memiliki dua wakil tersisa yang akan berjuang merebut titel pada turnamen BWF World Tour Super 1000 tersebut.

Dua wakil tersebut adalah Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (ganda putra) dan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (ganda campuran).

Pada partai final, Marcus/Kevin akan memperebutkan gelar dengan Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe (Jepang).

Endo/Watanabe menembus final seusai menundukkan Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov, 21-16, 21-15, dalam 39 menit.

Bagi Marcus/Kevin, ini merupakan pertemuan kedelapan dengan Endo/Watanabe.

Endo/Watanabe unggul 5-2 dalam rekor pertemuan dengan Marcus/Kevin.

Dalam lima pertemuan beruntun, Endo/Watanabe selalu mengukir kemenangan atas ganda putra nomor satu dunia tersebut.