LIVE TVRI! Jadwal Final All England 2020, Aksi Marcus/Kevin via Link Video Streaming BWF & UseeTV

Link Live Streaming YouTube BWF dan Jadwal final All England 2020 disajikan. Saksikan aksi Marcus/Kevin dan Praveen/Melati melalui siaran TVRI hari ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ajang All England 2020 yang sudah memasuki babak final dapat disaksikan via Siaran Langsung TVRI atau Live Streaming TVRI, Minggu (15/3/2020).

Live Streaming All England 2020 yang menyajikan aksi dua wakil Indonesia dapat diakses via YouTube BWF (menggunakan VPN). Selain itu, juga bisa diakses via Live Streaming UseeTV dan Vidio.com.

Ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamulja, lolos ke final.

Begitu pula ganda campuran Indonesia, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, yang akan tampil di laga puncak All England.

Marcus/Kevin bakal menghadapi ganda Jepang, Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe di final All England 2020.

Sementara Praveen/Melati akan menghadapi Dechapol Duavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai asal Thailand.

Terkait pertandingan nanti, sebuah "Kutukan" buruk menghantui ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo di final All England Open 2020.

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo menjadi satu dari dua wakil Indonesia yang berhasil melaju ke babak final All England Open 2020.

Dalam kompetisi tersebut, Marcus/Kevin lolos ke final usai menaklukan wakil Taiwan, Lee Yang/Wang Chi Lin.