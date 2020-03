Kesalahan di Postingan Syahrini Soal Tips Cegah Virus Corona Disorot, Istri Reino Barack Tulisan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Merebaknya Virus Corona alias Covid-19 di Indonesia juga jadi perhatian Syahrini. Istri Reino Barack itu sampai ikut membagikan tips unik dalam postingannya.

Postingan itu diluncurkan Syahrini sebagai tanda prihatin atas merebaknya Virus Corona di Indonesia.

Tips khusus pun disampaikan Syahrini melalui Instagram Storiesnya agar terhindar dari Covid-19.

Cara penyampaian Syahrini dalam tips itu menampilkan kekhasan artis yang akrab disapa Incess itu.

"Harus Lebay, cuci tangan like crazy, it's a must! Pakai antiseptic. Mbak di rumah, sopir pakai masker sarung tangan. Teknologi serba canggih, belajar bekerja dari rumah aja," jelas Syahrini.

Incess lalu meminta agar tidak panik.

Bukan hanya itu, dia juga menyinggung soal wudhu dan menghindari cipika cikpiki

"Nggak usah panik, apalagi tetap menjaga wudhunya, Insha Allah dijaga Allah SWT. Ketemu siapapun nggak usah cipika cipiki, selamanya ganti pakai gerakan salam nasional," terang Syahrini.

Diunggah kembali akun gosip @pembasmii.kehaluan.reall, sayang unggahan istri Reino Barack ini justru dinyinyiri karena salah ketik penulisan COFID19 yang seharusnya COVID-19.

Postingan insta stories Syahrini yang diunggah ulang (Instagram @pembasmii.kehaluan.reall)

"Haha inces katanya lulusan dengan akreditasi A, masa nggak tahu cara penulisannya COVID," ujar netizen @nenghaaayyy.