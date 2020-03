Verrell Bramasta Singgung Soal Karantina Diri Saat Wabah Virus Corona, Febby Rastanty Soroti Begini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saat Virus Corona atau Covid-19 mewabah, Verrell Bramasta memberi pesan terkait karantina diri. Hal ini rupanya ditanggapi Febby Rastanty.

Seperti diketahui, Verrell Bramasta yang sudah putus dari Natasha Wilona dekat dengan Febby Rastanty menjadi perhatian publik.

Apalagi, Verrell Bramasta dan Febby Rastanty ternyata masih saling berhubungan meski sinetron yang mereka bintangi sudah tamat.

Keduanya bahkan beberapa kali berlibur bersama.

• Kekaguman Via Vallen pada Betrand Peto Diungkap, Putra Sarwendah & Ruben Onsu Disebut Begini

• Tajir Melintir! Alshad Ahmad Buka Suara Soal Calon Istri, Sepupu Raffi Ahmad Ungkap Tipe Idamannya

• Akhirnya Konser Ayu Ting Ting Ditunda Imbas Wabah Virus Corona, Senasib Tur Dewa 19 Feat Dul Jaelani

Tak jarang juga Verrell dan Febby saling menuliskan komentar di unggahan masing-masing.

Febby terlihat kembali menuliskan komentar di unggahan Verrell hari ini, Senin (16/3/2020).

Verrell tampak membagikan beberapa potretnya kala mengenakan motor gede.

Verrell mengharapkan agar tetap tinggal di rumah jika tidak mempunyai kepentingan di luar.

Sepertinya, ini terkait Virus Corona yang sedang menyebar di Indonesia.

"Where I'd rather be.. but in the mean time, let's just stay home. Stay safe people