Foto Ariel NOAH Genggam Tangan BCL di Postingan Lawas Istri Ashraf Sinclair Jadi Sorotan Lagi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sepeninggal Ashraf Sinclair, Bunga Citra Lestari (BCL) tak 'menyentuh' akun instagramnya. Postingannya terakhirnya masih terkait duet dengan Ariel NOAH.

Namun, baru-baru ini, postingan lawas berupa foto tangan BCL digenggam Ariel NOAH malah ramai diserbu warganet.

Postingan di akun @bclsinclair itu sebenarnya diunggah pada 25 Oktober 2019.

Tapi tampaknya semenjak Ashraf Sinclair meninggal, banyak netizen dan fans BCL mengomentari ragam foto di feed sang penyanyi.

Dan yang baru disadari lagi, foto BCL digenggam Ariel mesra di atas panggung kala berduet panen komentar anyar para netter.

Dalam foto, Bunga tampak bergandengan tangan dengan vokalis NOAH tersebut.

Keduanya kompak menggunakan busana serba gelap dan ungu tua.

"The long awaited duet with @noah_site has officially arrived," tulis BCL dengan emot api.

Tapi lucunya, banyak netizen yang mendadak baper.

Mereka meninggalkan komentar baru di postingan Unge medio Oktober tahun lalu.