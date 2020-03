VIDEO Gedung Megah Lecture Theatre Building Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Banjarmasin, memiliki gedung serbaguna, yakni Gedung Lecture Theatre Building.

Lecture Theatre Building berada di belakang kampus FEB.

Gedung ini dibangun pada Juli 2017 yang mana diawali peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung ini bersama 11 gedung baru ULM lainnya.

Selain Lecture Teather Building, dalam 11 gedung yang dibangun tersebut termasuk pula pembangunan gedung Post Graduate FEB yang tepat berhadapan dengan gedung Lecture Teather Building.

Staf Umum dan BMN Gedung FEB ULM, Muhammad Mujiburrahman, mengatakan, Selasa (17/3/2020), pembangunan gedung-gedung tersebut merupakan bagian dari Proyek bernama The Support to the Development of Higher Education Project atau sering disebut Proyek 7 in 1 dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

"Proyek pembangunan ini didanai oleh Islamic Development Bank (IDB) dan Saudi Fund (SFD), khusus 12 gedung ULM menghabiskan sekitar Rp 300 miliar," jelasnya.

Selain ULM, ada enam universitas lainnya yakni Universitas Surabaya dan Universitas Negeri Yogyakarta dari Pulau Jawa, Universitas Gorontalo dan Universitas Sam Ratulangi dari Pulau Sulawesi, Universitas Tanjung Pura dari Pulau Kalimantan, serta Universitas Syiah Kuala di Sumatera.

Pembangunan gedung Lecture Theatre Building ULM telah dinanti sejak lama oleh civitas akademika maupun mahasiswa ULM.

Lecture Teather Building sendiri telah diresmikan oleh Rektor ULM, Prof Dr H Sutarto Hadi, Senin (4/2/2019).

Gedung ini sarat dengan gaya moderna yang menawan dengan gaya arsitektur yang kekinina namun tetap menonjolkan ciri khas tradisional.

Terdapat ornamen-ornamen tradisional dan yang menjadi sorotan adalah warna kuning sama dengan warna almamater ULM pada gerbang pintu masuk ke dalam gedung, terlihat sangat kontras dengan warna di sekitarnya.

Di bagian depan dan samping terdapat ornamen berwarna warni, yaitu hijau, abu-abu, dan putih.

Memasuki bagian dalam gedung, ruangan didominasi cat warna putih dipadukan warna coklat gelap.

Untuk menuju gedung Lecture Teather Building, dapat melalui gerbang masuk maupun gerbang keluar ULM. Ada petunjuk jalan berwarna hijau sebagai penunjuk arah yang terletak di pinggir jalan. (Banjarmasinpost.co.id /Mariana)