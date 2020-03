Harga Sembako di Pasar Tradisional Banjarmasin Mulai Naik Jelang Puasa, Stok Beras Aman Gula Langka

BANJARMASINPOST.CO ID, BANJARMASIN - Di pekan ketiga Maret 2020, harga sejumlah bahan pokok di beberapa pasar tradisional di Banjarmasin mengalami kenaikan.

Pantauan Banjarmasinpost.co.id, Kamis (19/3/2020) di Pasar Teluk Dalam, harga bawang merah di kisaran Rp 35.000 per kg, kemudian bawang putih dan bawang bombay yang alami kenaikan signifikan menjadi Rp 45.000 per kg.

Sementara itu, berbeda dari beberapa bahan pokok lain harga beras relatif stabil.

Pedagang beras Pasar Teluk Dalam, Hj Fatimah menyebutkan stok yang dimilikinya saat ini aman hingga 1-2 bulan.

"Harga beras mayang Rp 11.000 per liter, siam mutiara Rp 10.000 per liter, siam unus Rp 9.000 per liter, dan beras jawa Rp 10.000 per liter. Kami datangkan stok beras ini dari gudang beras Gambut, untuk saat ini relatif aman namun memang setiap tahunnya menjelang bulan puasa selalu naik," ujarnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Diakuinya saat ini keadaan pasar cenderung sepi semenjak pemberitaan virus corona yang masuk ke Indonesia.

Kenaikan harga dikatakannya kerap terjadi saat petani belum panen atau gagal panen yang mengakibatkan stok menjadi langka, sedangkan memasuki awal bulan Ramadan nanti diperkirakan petani beras akan panen dalam jumlah besar.

Sehingga kenaikan harga pun dapat ditekan.

Di kios beras Fatimah, jenis beras yang paling diminati adalah beras mayang.

Tekstur beras ini putih dan bersih. Selain beras Banjar, ia juga menjual beras jawa seharga Rp 10.000 per liter.