Isu Corona Bikin Rupiah Melemah, Pengusaha Karet Ungkap Fakta Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bikin heboh. Menurut Google nilai mata uang Paman Sam itu sudah tembus Rp 16.000. Waduh, betul nggak ya?

Sejumlah warganet mencuitkan nilai tukar rupiah yang telah menyentuh level Rp 16.000. Pernyataan tersebut umumnya menyertakan hasil tangkapan layar nilai tukar rupiah yang disampaikan oleh mesin pencari Google.

Hari ini rupiah memang melemah terhadap dolar AS, tapi belum sampai membawa The Greenback ke kisaran Rp 16.000.

Dikutip dari Riset CNBC Indonesia, Kamis (19/3/2020) pukul 12:02 WIB, US$ 1 setara dengan Rp 15.400 di perdagangan pasar spot. Rupiah melemah 1,34% dibandingkan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.

Namun di mesin pencari Google, tertulis bahwa rupiah sudah mencapai kisaran Rp 16.000/US$. Pada pukul 12:04 WIB, US$ 1 dihargai Rp 16.077,5.

Kemungkinan kurs Google itu mengacu ke pasar Non-Deliverable Forwards (NDF). Di pasar tersebut, kurs rupiah terhadap dolar AS memang sudah berlari kencang.

Berkaitan dengan melemahnya rupiah, menurut Ketua Gabungan Perusahaan kata Ketua Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Cabang Kalimantan Selatan-Tengah, Andreas Winata didampingi Sekretaris Eksekutif Hasan Yuniar, Kamis (19/3/2020), bukan berarti menguntungkan pengusaha karet.

Alasanya dia, dengan merembaknya kasus Corona, harga terus merosot menjadi 1,30 US dolar per kilonya.

"Di bulan Desember 2019 lalu, harga karet di pasar dunia 1,48 US Dollar per kilonya, tapi dari Januari hingga Maret ini turun menjadi Rp 1,30 US dollar per kilonya," jelasnya.

Ditambahkan Hasan Yuniar, bila nilai rupiah Rp 14.000 dengan asumsi harga karet Rp 1,48 US dollar per kilonya, pasti akan lebih untung dibanding nilai rupiah Rp 16.000 sedangkan harga karet Rp 1,30 US dollar per kilonya.

Jadi, kata dia, anggapan di masyarakat dengan melemahnya rupiah akan menguntungkan eksportir sebenarnya tidak selamanya benar.

Hasan menjelaskan, sejak kasus virus korona ini berdampak lebih 100 negara merasa khawatir dengan mengurangi kegiatan. Otomatis produksi pun ikut menurun pula dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi pun ikut menurun. (banjarmasinpost.co.id/syaiful anwar)