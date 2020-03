Live Streaming Sepakbola Pekan ini di Beinsports 1, Mantan Pemain Chelsea Akhiri Kontrak

Live Streaming Bein Sports 1 Sepakbola Pekan ini bisa diakses via Live Streaming TV Online www.beinsports.com mulai Jumat (20/3/2020) hingga Minggu (22/3/2020).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung Sepakbola via Live Streaming Beinsports 1 yang akan menyajikan Liga Turki Rizespor vs Galatasaray dan Goztepe vs Trabzonspor pada Minggu (22/3/2020).

Jadwal Sepakbola pekan ini menyajikan Liga Turki via Live Streaming Bein Sports 1 di Live Streaming TV Online www.beinsports.com.

Liga Turki atau Super Liga, tetap berjalan meski wabah virus Corona tengah menjangkiti dunia.

Turki dengan Liga Super masih menjalankan rangkaian pertandingan tanpa penonton. Meskipun berjalan tanpa penonton, keadaan itu tidak menghentikan berbagai suporter untuk memberikan dukungan kepada klub mereka masing-masing di luar stadion.

Trabzonspor masih memimpin di puncak klasemen Liga Turki dengan 53 poin dari 26 laga.

Jelang laga tersebut, Mantan Gelandang Chelsea John Obi Mikel memutuskan meninggalkan klub Turki, Trabzonspor.

Halitu dilakukannya setelah Liga Tukri atau Super Lig, tetap berjalan meski wabah virus Corona tengah menjangkiti dunia.

Obi Mikel sebenarnya masih memiliki kontrak dengan Trabzonspor hngga Mei 2021, namun dia memutuskan mengakhiri kontraknya.

Pemain berusia 32 tahun tersebut merasa kurang nyaman untuk tetap bermain di tengah kondisi saat ini.