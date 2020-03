Gula Pasir Kembali Melambung hingga Segini, Pemilik Warung Kopi Terpaksa Naikkan Harga

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN-Harga gula putih, atau gula pasir kembali melambung. Setelah bertahan di harga Rp 18 ribu per kilogram, Jumat (20/3/2020), kembali mengalami kenaikan menjadi Rp 19.000 per kilogram.

Sejumlah pemilik warung the dan kopi pun dibuat kelabakan. Jika selama ini ada yang menbanderol Rp 10.000 sampai 2000 per gelas, terpaksa menaikkan per gelas menjadi Rp 2000 atau pun Rp 3000 per gelas.

Seperti dilakukan mama Idang, pemilik warung kopi dan the di Jalan Aluh Idut Kandangan. Mama Idang mengaku sebenarnya erat menaikkan harga tersebut.

“Karena terpaksa, mau idak mau harus dilakukan,”kata Mama Idang yang lantas memasang taraif baru minum teh dan kopi di warungnya.

“Alhamdulillah, pembeli memahami, dan tingkat kunjungan ke warung masih rame,”katanya.

Selain gula putih, haraga gula merah atau gula aren pun kini ikut naik, dari Rp 20.000 per kilogram menjadi Rp 23.000 per kilogram.

“Itu untuk gula merah murni tanpa campuran, sudah naik sejak gula putih juga terus naik. Mungkin banyak yang menggunakan gula merah untuk masakan, di saat haraga gula putih seperti sekarang,”tutur Mama Idang.

Dampak kenaikan harga gula tersebut, juga dirasakan warga perdesaan, yang sehari-hari hidup dari hasil bertani dan menyadap karet.

Seperti dirasakan warga MUara Hariang, Kampung Pariangan Desa Batu Bini, Kecamatan Padang Batung, Hulu Sungai Selatan.

Menurut warga setempat, sejak harga gula terus melonjak, warga pun harus makin “menjerit”.

“Masalahnya, harga karet per kilogram hanya berkisar Rp 6000 sampai Rp 7000 per kilogram. Belum cukup untuk membeli harga satu kilogram gula, yang sudah Rp 19 ribu,”kata Tamrin, tokoh masyarakat setempat, yang juga pemilik warung teh.

Untuk itu, warga pun harus berupaya lebih giat lagi memanfaatkan potensi bambu yang ada alam sekitar. Selain dijual ke Kandangan, bambu juga dibikin tusuk pentol.

“Dari pemerintah daerah kami memang ada bantuan alat pebuat tusuk pentol. Tapi hasil yang didapatkan tak sesuai harapan, dan belum mampu menambah pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,”kata Tamrin. (banjarmasinpost.co.id/hanani)