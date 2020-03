Jadwal Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson di UFC 249 Terancam Batal Digelar Karena Virus Corona

Jadwal laga akbar Mix Martial Art ( MMA ) di UFC 249 antara Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson terancam digelar lantaran Virus Corona atau Covid-19.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Gelaran Ultimate Fighting Championship (UFC) 249 resmi tak bisa berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pertarungan Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson yang mewarnai UFC 249 juga kena imbas.

UFC 249 yang mempertemukan Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson rencananya digelar di Barclays Center, Brooklyn, New York, AS pada Sabtu (18/4/2929) atau Minggu WIB.

Namun, menyusul dari efek domino Virus Corona, pemerintah setempat tidak memberikan izin ajang pertandingan seni bela diri campuran Ultimate Fighting Championship (UFC) 249 tersebut untuk berlangsung sesuai jadwal.

• Bocoran Jadwal MotoGP 2020 Live Trans7, Seri MotoGP Spanyol 2020 Mei Digelar, MotoGP Argentina?

• Piala Thomas & Uber 2020 Ditunda Gara-gara Corona, Indonesia No.1 di Daftar Negara Unggulan

Amerika Serikat (AS) telah menetapkan status darurat nasional menyusul wabah virus corona yang semakin parah di negaranya.

Akibatnya, berbagai ajang olahraga mengalami penundaan tak terkecuali kompetisi populer seperti NBA (basket), NFL (american football), dan MLS (sepak bola), termasuk UFC 249.

Padahal UFC 249 menjadi salah satu event yang paling diantisipasi dengan duel utama Khabib vs Ferguson.

UFC 249 dipastikan mengungsi setelah Komite Atletik Negara Bagian New York (NYSAC) telah melayangkan surat larangan secara resmi.

"Komisi Atletik Negara Bagian New York memberi tahu bahwa UFC 249 tidak dapat diadakan di NY," begitu bunyi surat dari NYASC, dikutip BolaSport dari Bloody Elbow.

"Karena kehati-hatian dan sejalan dengan panduan yang dikeluarkan Pusat Pengendalian Penyakit Negara Bagian dan Pemerintah New York."