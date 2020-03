Wajib Dicoba, Ada Bakso Rusuk di Swiss-Bellhotel Banjarmasin

BANJARMASIN POST.CO.ID , BANJARMASIN - Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin terus memberikan pelayanan prima kepada pelanggannya maupun tamu yang menghabiskan waktunya di Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin.

Selain fasilitas kamar yang nyaman, dan berkelas, untuk kuliner Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin juga terus melakukan terobosan yang tentunya dapat mengundang selera.

Public Relation Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin, Aditya .Jumat (20/3/2020) mengatakan, pihaknya akan menyajikan menu-menu baru yang menggugah selera bagi para tamu yang ingin menghabiskan waktunya di Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin.

Ditambahkan dia, di bulan April nanti, Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin kembali menyajikan sajian makanan istimewa yang wajib dicoba, dengan harga yang cukup terjangkau.

• Favehotel Banjarmasin Geber Menu Terbaru, Ada Pepes Cumi, Rendang Kambing hingga Ikan Garih Batanak

• Pom Mini 2 Kali Meledak, 52 Orang Termasuk Danramil Jadi Korban dan 2 Orang Tewas Akibat Luka Bakar

• Kritik Anang ke Ashanty Saat Bahas Lock Down Virus Corona, Ibu Aurel Hermansyah Ternyata Begini

• Respon Keras Mantan Istri Sirajuddin Mahmud, Imel Putri Disinggung Sakit Hati, Terkait Zaskia Gotik?

"Menu utamanya adalah Bakso Rusuk . menggunakan tulang rusuk tempat bakso melekat. Kuahnya pun menggunakan bumbu khas, sehingga rasanya lebih nikmat. Satu porsinya seharga Rp. 50.000 net di Swiss-Cafe," ucapnya.

Selain Bakso Rusuk,lanjut Aditya, juga ada menu "Grill Chicken Bumbu Rujak" yang bisa dinikmati dengan hanya membayar Rp.50.000,- nett

Adapun promo menarik yang masih berjalan di bulan April adalah Lunch Eat All You Can. Berlokasi di Jukung Lounge, tamu dapat menikmati makan siang sepuasnya dengan menu yang variatif tiap hari.

• Ini 2 Obat Ampuh Sembuhkan Virus Corona Resap Jokowi, Presiden: Pemerintah Siapkan Jutaan Butir

"Semua hidangan ini dapat dinikmati dengan harga Rp 50.000net/ orang. Promo ini berlaku hanya di hari Senin sampai Jumat mulai pukul 11.30 Wita sampai 15.00 Wita. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)