Tampilan Sportif, Toyota New Agya Resmi Hadir di Banjarmasin, Harga Dibanderol Mulai Segini

BANJARMASINPOST.CO.ID. BANJARMASIN - PT Toyota Astra Motor (TAM) bekerjasama dengan diler resmi Toyota Astra Motor Area Kalimantan Selatan (Kalsel) Wira Megah Banjarmasin, resmi gelar launching model terbaru Toyota Agya, Sabtu (21/3/2020).

Dua hari sebelumnya, TAM telah melakukan peluncuran Toyota New Agya secara virtual di akun youtube Toyota Indonesia.

Kepala Cabang Wira Megah Banjarmasin, Stephanus Tjuatjadinata menjelaskan, di tengah kondisi ekonomi nasional dan lokal yang saat ini menurun, pihaknya tetap optimistis Toyota Agya Facelift dapat mendongkrak penjualan Toyota.

"Terlebih kini penyebaran corona semakin meningkat di Indonesia, secara nasional terjadi penurunan market hampir di semua merek roda empat sekitar 20 persen dari tahun lalu, namun kami tetap menargetkan penjualan New Agya dapat terealisasi 50-70 unit per bulan," jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Diungkapkannya, selama 2019 lalu penjualan Agya mencapai 500 unit dan berkontribusi sebesar 20 persen, dari seluruh penjualan mobil Toyota di Wira Megah Banjarmasin sebanyak 20.000 unit.

Kehadiran New Agya diharapkannya mampu mendongkrak penjualan dan berkontribusi hingga 25 persen.

Terlebih lesunya sektor tambang dan sawit untuk mobil komersil, New Agya menyasar segmen LCGC Hatchback untuk kalangan anak muda modern.

Secara nasional pasar hatchback sendiri sejak 2013 hingga Februari 2020 ini telah terjual sebanyak 841.572 unit, Agya berkontribusi 33,1 persen dengan total penjualan 278.465 unit.

New Agya memiliki tampilan sportif dan agresif melalui desain eksterior anyar yang didukung oleh kehadiran fitur-fitur terbaru. Perubahan eksterior terlihat dari New Front Bumper and Grille Design with Black Chrome Element, New Black Paint with LED Guide, New Sporty Alloy Wheel Design, New Retractable Side Mirror, New Impressive Design Rear Lamp, hingga New Side Body Moulding untuk varian 1.2 G.

Sementara pada varian 1.2 TRD S, New Agya dilengkapi dengan New TRD S Front Spoiler, New TRD S Side Skirt, serta New TRD S Black Rear Spoiler yang semakin menguatkan kesan sporty.