BCL Minta Dilindungi dari Marabahaya, Ada di Postingan Pertama Ibu Noah Sepeninggal Ashraf Sinclair

BANJARMASINPOST.CO.ID - Baru-baru ini, penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) berulang tahun yang ke-37. Perayaan ultah istri Ashraf Sinclair itu berlangsung, Minggu (22/3/2020).

Setelah Ashraf Sinclair meninggal dunia pada Selasa (18/2/2020), melalui fitur Insta Story akunnya @bclsinclair, BCL menuliskan sebuah ungkapannya di media sosial.

''Aku tahu aku belum mengunggah apapun belakangan ini, karena sejujurnya masih belum bisa. Tetapi di hari spesial ini, ulang tahunku, aku memutuskan untuk mengunggah ini," tulis ibu Noah Sinclair itu dalam bahasa Inggris.

"Aku mau bilang terima kasih untuk semua ucapan dan cinta yang diberikan untuk aku. Aku terberkati dikelilingi keluarga, teman fans, dan semua orang yang menyayangiku yang selalu memberikan dukungan," tutur BCL.

Istri mendiang Ashraf Sinclair itu mengaku masih berusaha menata hatinya usai kepergian Ashraf dan itu bukan sesuatu yang mudah.

"Tetapi sedikit demi sedikit aku berusaha bangkit dan berjalan," lanjut BCL.

BCL pun meminta doa untuk mendiang Ashraf Sinclair.

"Di hari ulang tahunku ini, kalau boleh, aku minta kirimkan doa untuk Ashraf dan juga doa untuk kita semua agar selalu dilindungi dari marabahaya,"

"Stay safe everyone, and stay at home please. Let's take care of each other. I love you," ungkap BCL.

Ultah Pertama Tanpa Ashraf Sinclair, BCL Akhirnya Unggah Story di Instagram (instagram bclsinclair)

Ashraf Sinclair meninggal dunia dalam usia 40 tahun karena serangan jantung pada 18 Februari 2020.