Undian Simpedes BRI Cabang Barabai Periode 2 Diundi, BRI Tawarkan Kemudahan Transaksi di Mana Saja

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Bank BRI Cabang Barabai melaksanakan undian pada Sabtu (21/3/2020) di Kantor Cabang BRI Barabai.

Undian kali ini merupakan undian Panen Hadiah Simpedes (PHS) periode 2 Tahun 2019. Total ada 16 hadiah dengan grand prize satu unit mobil Suzuki Ertiga.

Selain itu ada lima unit sepeda motor dan 10 hadiah hiburan berupa televisi LCD.

Hadiah utama dimenangkan oleh Masniah nasabah BRI Unit Pantai Hambawang.

Undian ini merupakan undian untuk periode bulan September 2019 hingga Februari 2020.

Pelaksanaan undian kali ini juga berbeda dengan undian yang digelar pada periode sebelumnya. Kali ini, BRI Cabang Barabai hanya mengundang nasabah tak lebih dari 10 orang mengingat adanya imbauan Pemerintah terkait pencegahan penularan covid 19.

Di masa pandemik wabah seperti sekarang, BRI menawarkan berbagai kemudahan.

Bahkan transaksi bisa dilakukan di mana saja melalui aplikasi BRImo.

Pemimpin Cabang BRI Barabai, Faisal mengatakan BRI telah memberikan kemudahan transaksi melalui aplikasi BRImo.

Dengan aplikasi ini lebih memudahkan tanpa harus bepergian. Kemudahan buka rekening melalui BRImo, cek mutasi rekening sampai dengan satu tahun, transfer ke rekening manapun secara real time online, pembayaran kartu kredit, asuransi, BPJS, tagihan listrik dan tagihan lainnya, top up e-Wallet (LinkAja, Gopay, Ovo, dan Dana), top up pulsa pra bayar dan pembayaran pasca bayar seluler, cek saldo, history transaksi, dan top up BRIZZI, pembayaran transaksi melalui e-Commerce melalui BRIVA (BRI Virtual Account), cek informasi promo dan kurs terupdate melalui BRImo, cek lokasi ATM dan unit kerja terdekat melalui BRImo bahkan penarikan tunai tanpa kartu.

"Ini kemudahan melakukan transaksi keuangan di saat seperti ini," ujarnya.

Selain itu, sebagai bentuk dukungan program pemerintah untuk melakukan sosial distancing, Bank BRI tetap memberikan layanan perbankan melalui e-Channel BRI dan Agen Brilink.

"Di HST tercatat ada 1.200 agen Brilink dan 65 ribu nasabah simpedes. Tingkatkan saldonya untuk undian periode berikutnya, siapa tau anda pemenang selanjutnya," pesannya.

(Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)