PAJ-Service, Solusi Perbaikan Perangkat IT di Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saat ini aktifitas kita tidak lepas dari penggunaan Teknologi IT dalam kehidupan sehari-hari, seperti handphone, laptop, komputer dan printer sudah menjadi perangkat wajib di kantor, sekolah maupun di rumah.

Seiring berjalannya waktu perangkat yang kita gunakan bisa saja mengalami kendala ataupun kerusakan.

Di saat seperti itu, tak perlu khawatir dan bingung mencari tempat service untuk memperbaiki perangkat anda.

PAJ Service akan memberi solusi bagi Anda yang membutuhkan. Dengan Teknisi yang berpengalaman serta peralatan memadai siap membantu memperbaiki kerusakan perangkat Anda, baik hardware maupun software.

Kami siap memperbaiki Laptop, PC Dekstop, PC ALL In One, Printer, Proyektor, Handphone dan sebagainya, untuk semua jenis dan merk.

Bagi Anda yang memiliki perangkat laptop, printer, PC All In One dan lain-lain dengan merek HP (Hewlett-Packard) berstatus garansi aktif, kami siap bantu klaim garansi resminya, karena kami Authorized Service Partner HP di Banjarmasin.

Selain itu juga, kami adalah Service Center Handphone ALDO di Banjarmasin. Jadi, yang punya handphone ALDO bermasalah dengan garansi aktif, bisa datang ke tempat kami.

Tidak hanya di bidang perbaikan, PAJ Service juga bisa membantu buat yang ingin meningkatkan kinerja laptop atau PC dengan upgrade memori (RAM), tambah kapasitas penyimpanan (Harddisk) dan pasang teknologi penyimpanan terkini (SSD).

Kami juga bisa modifikasi printer yang non ink tank, untuk di pasangkan Sistem infus suplai tintanya.

Dalam proses perbaikan, kami jaga perangkat dan kerahasiaan data Anda.

Dengan strategi perbaikan kami Analisa tepat dan Perbaiki dengan cepat. Sehingga proses perbaikan perangkat anda tidak akan lama. (*)