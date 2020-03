10 SMPN di Banjarmasin Dapat Bantuan Dana DAK, Sahnan : Jangan Gengsi Update Data Kerusakan Sekolah

BANJARMASINPOST.CO.ID , BANJARMASIN - Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, mendata sekitar 10 sekolah jenjang SMPN mendapatkan dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk rehab ruang guru, rehab laboratorium dan pembuatan ruang kelas baru 2019 silam.

“Iya sekitar 10 sekolah jenjang SMPN mendapatkan dana DAK untuk rehab sekolah. Ini luar biasa dan patut disyukuri,” kata Kabid Pembinaaan SMPN Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Sahnan, Kamis (26/3/2020).

Menurut Sahnan, sekitar 10 sekolah jenjang SMPN termasuk beruntung karena mereka mendapatkan dana miliaran untuk perbaikan sekolah.

Puluhan sekolah tersebut, sangat rajin melakukan updating data secara online kerusakan sekolah ke Kementrian Pendidikan.

“Updating data kerusakan sekolah berupa data, foto dan video itu bisa per hari, per minggu, per bulan sesuai yang diminta Kementrian Pendidikan,” katanya.

Ditambahkan Sahnan, bagi sekolah yang memang rajin melakukan updating data kerusakan sekolah melalui data depodik akhirnya membuahkan hasil.

Mereka mendapatkan dana miliaran untuk perbaikan kerusakan sekolah melalui rekening sekolah masing-masing.

“Asal jangan menutup-nutupi kerusakan sekolah ke Kemetrian Pendikan dipastikan akan mendapatkan dana rehab tersebut,” katanya.

Diakui Sahnan, memang ada sebagian sekolah masih menutupi data kerusakan sekolah karena untuk kepentingan akreditasi sekolab. Namun sikap menutupi kerusakan sekolah tersebut justru akan merugikan sekolah itu sendiri.

“Kami harapkan, bagi sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan dana bantuan perbaikan sekolah dari dana DAK, maka bisa ditiru oleh sekolah-sekolah jenjang SMPN lainnya di Kota Banjarmasin. Kuncinya, tidak malu melaporkan kondisi sekolah ke Kementrian Pendidikan,” katanya. (banjarmasinpost.co.id/edi nugroho)