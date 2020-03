Masyarakat Lakukan Aksi Borong Efek Covid-19, Stok Beras Banjar di Kalsel Masih Aman

BANJARMASINPOST.CO ID, BANJARMASIN - Sejumlah pasar tradisional di Banjarmasin diisukan tutup sementara, karena bakal ada penyemprotan disinfektan untuk menetralisir dan mencegah penyebaran Covid-19.

Hal itu pula, membuat masyarakat menjadi cemas. Sebagian warga ada yang melakukan aksi borong membeli beras dalam jumlah banyak untuk stok di rumah.

Kendati demikian, Pantauan Banjarmasinpost.co.id, di Pasar Teluk Dalam, stok beras terbilang aman. Pedagang beras Pasar Teluk Dalam, Hj Fatimah menyebutkan stok yang dimilikinya saat ini aman hingga 1-2 bulan.

"Harga beras mayang Rp 11.000 per liter, siam mutiara Rp 10.000 per liter, siam unus Rp 9.000 per liter, dan beras jawa Rp 10.000 per liter. Kami datangkan stok beras ini dari gudang beras Gambut, untuk saat ini relatif aman namun memang setiap tahunnya menjelang bulan puasa selalu naik," ujarnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Kenaikan harga dikatakannya kerap terjadi saat petani belum panen atau gagal panen yang mengakibatkan stok menjadi langka, sedangkan memasuki awal bulan Ramadan nanti diperkirakan petani beras akan panen dalam jumlah besar. Sehingga kenaikan harga pun dapat ditekan.

Di kios beras Fatimah, jenis beras yang paling diminati adalah beras mayang. Tekstur beras ini putih dan bersih. Selain beras Banjar, ia juga menjual beras jawa seharga Rp 10.000 per liter.

Senada, di lapak pedagang beras lainnya, juga tidak terjadi kenaikan harga beras seperti halnya bahan sembako lainnya.

Pedagang beras, Yanto mengatakan, harga beras masih stabil dibarengi stok yang cukup banyak di tempatnya. Ia menjual beras mayang Rp 11.000 per liter, siam unus dan siam mutiara dipatok Rp 10.000 per liter, serta beras jawa Rp 10.000 per liter.

Sementara di Pasar Sentra Antasari, Husni Alqadrie pedagang sembako di pasar tersebut mengaku stok beras terutama beras Banjar di tempatnya relatif mencukup hingga Ramadan dan Lebaran. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)