Raffi Ahmad 'Permalukan' Nagita Slavina, Anang Hermansyah Malah Sebut Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Raffi Ahmad 'mempermalukan' istrinya, Nagita Slavina saat keduanya menghabiskan waktu di rumah. Alhasil, aksi ayah Rafathar tersebut mengundak berbagai tanggapan termasuk dari Anang Hermansyah.

Ada-ada saja kejahilan dari Raffi Ahmad saat mengerjai Nagita Slavina, Jum'at (27/3/2020).

Semenjak memilih untuk bekerja dari rumah akibat merebaknya wabah corona, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina jadi lebih sering bersama.

Tak lupa mereka membuat konten Youtube untuk kanal Youtube RANS Entertainment.

Nah untuk konten terbaru di kanal Youtube mereka, rupanya Raffi Ahmad mengerjai istrinya.

Dilansir dari tayangan Instagram raffinagita1717, terlihat Gigi, sapaan akrab Nagita sedang menonton drama Korea Selatan, Crash Landing On You.

Drama Korea Crash Landing on You menceritakan kisah seorang wanita asal Korea Selatan yang jatuh cinta pada tentara asal Korea Utara.

Perbedaan kewarganegaraan plus negara yang tak pernah akur itulah yang menjadi konflik utama drama Crash Landing on You.

Nyatanya drama tersebut mampu menguras airmata siapapun yang menontonnya, termasuk Nagita Slavina.

Menyaksikan adegan sedih di drama itu, rupanya Nagita Slavina sampai menangis tersedu-sedu.