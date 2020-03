BERLANGSUNG RCTI+ ! Link Live Streaming Mobile Legend MPL ID Season 5, RRQ vs Evos

Link Live Streaming RCTI! Mobile Legends Tersaji di Siaran Langsung RCTI+ mulai sore ini dan ini Sedang Berlangsung.



BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Link Live Streaming Mobile Legend MPL ID Season 5 akan digelar pada Sabtu 28 Maret 2020 dapat diakses melalui Live Streaming TV Online RCTI + mulai pukul 16.00 WIB, ada penampilan Genflix Aeorwolt vs Bigetron Alpha, RRQ vs Evos dan Alter Ego vs Geek FAM.

Ajang Mobile Legends Professional League Indonesia Season 5 via Siaran Langsung RCTI + lewat tayangan Live Streaming RCTI + .

Link Live Streaming Mobile Legend MPL ID Season 5 via Live Streaming TV Online RCTI + bisa diakses di bagian berita ini. Ada penampilan Genflix Aeorwolt vs Bigetron Alpha, RRQ vs Evos dan Alter Ego vs Geek FAM.

• Edo Ts Gamer Satu Tangan Meninggal, Jess No Limit & Baim Wong Ungkap Kronologinya

• Jadwal Live Streaming MotoGP Virtual Race Tak Live Trans7, Valentino Rossi Absen, Marc Marquez

Evos selaku juara bertahan akan menghadapi RRQ di Pekan 8 MPL ID season 5 pada pukul 18.30 Wib.

Munculnya beberapa pilar baru juga membuat rotasi tim begitu aktif. EVOS bisa dibilang sebagai tim yang tiap pekan hampir selalu mengganti roster utamanya.

Juara bertahan, EVOS Legend, mulai menunjukkan konsistensinya menjelang berakhirnya regular season MPL season 5.

Menjalani dua pertandingan keras, EVOS Legends berhasil mengalahkan Onic Esports 1-2 dan yang paling kruasial, REKT dan kawan-kawan berhasil menumbangkan Bigetron Esports 2-0! Hasil yang mengunci posisi mereka ke babak playoff.

Bigetron Esports yang sempat kokoh dipuncak klasemen, mencatat dua hasil kekalahan beruntun dengan skor identic, 0-2, masing-masing dari RRQ hoshi dan EVOS Legends.

Dilansir dari laman MPL Indonesia, di papan tengah, ONIC Esports, Genflix Aerowolf dan Alter Ego Esports bisa dikatakan mengunci slot ke babak playoff.