Tak Diizinkan Main Gadget, Gadis ini Mencari Kesibukan Lewat Buku dan Keterusan hingga Sekarang

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tak bisa main gadget, akhirnya Zahra Angelina Ismaryanti harus menyibukan diri dengan hal lain.

Syukurlah ia memilih sibuk dengan membuka halaman-halaman buku yang membuatnya punya banyak pengetahuan.

Bahan bacaan yang ia suka antara lain mengenai sejarah dan geografi.

Koleksinya antara lain National Geographic, Kamus Hasan Sadily, Oxford Dictionary, 13 Wasiat Terlarang, 11 Anak Ajaib Mengguncang Dunia.

Selain itu, buku berjudul Anak Yatim Mengubah Dunia, An Illustrated Guide to The Lost, kemudian adalagi buku-buku sejarah tentang kerajaan dan buku-buku masa penjajahan di Indonesia.

"Saya suka baca sejak SMP. Motivasinya karena dulu itu semua siswa-siswi tidak boleh membawa atau memegang HP, kecuali izin keluar dari sekolah. Jadi ya, satu-satunya hiburan adalah menangkap wawasan di luar dengan cara membaca buku," ungkapnya.

Kini, Zahra yang alumnus SMA IT Qardhan Hasanah Banjarbaru, selalu mengisi waktu luang dengan membaca.

Baginya saat sendiri, maka buku adalah teman terbaik.

Wajar jika kemudian ia terpilih sebagai Terbaik VI Duta Bahasa Kalsel 2019.

"Dalam sehari paling tidak dua jam saya habiskan untuk membaca," ujar gadis kelahiran Banjarmasin, 18 Oktober 2001 anak dari Hj Siti Mariam SAg dan Ir H Abdul Ghofar Ismail ini.