Gelar Operasi Sikat Intan, Polda Kalsel Amankan 325 Pelaku, Bina 3861 Orang

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Kalsel dan jajaran telah melakukan Operasi Kewilayahan Sikat Intan 2020 baru-baru saja.

Dalam operasi yang berlangsung selama 14 hari yakni dari 13 Maret hingga 26 Maret ini tercatat ratusan pelaku kejahatan disidik dan ribuan orang dibina petugas

Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Kombes Sugeng Riyadi melalui Kabag Binopnsal AKBP Sutrisno didampingi Ipda Edi S , Senin (30/3) siang mengatakn Operasi Sikat Intan 1 ini melibatkan personil Polda Kalsel sebamyak 106 orang dn kewilayahan 13 Polres/Ta sebanyak 420 orang.

Kemudian yang menjadi sasaran dalam operasi ini adalah satu yaitu orang seperti premaisme (pemalak) , reseidivis, masyarakt pembaw sajam dll, Kemudian barang seperti sajam, dan alat digunakan untuk melakukan pegiatan, ketiga adalah tempat kemudian terakhir adkah kegiatan preventif .

Hasil yang didapat pada Operasi Sikat Intan ini. sebanyak 231 kasus dan ini mengalami peningkatan dri tahun 2019 lalu yakni 123 kasus .

Kemudian untuk TO sebanyak 58 TO kemudian Non sebanyak 643 orang kemudian tersangka yang disidik sebanyak 325 tersangka .Dimana pada 2019 lalu tersangka disidin hanyak 169 orang.

Pada Operasi Sikat Intan 2020 ini pelaku yang dibina artinya karena mereka bukanlah pidana dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran sebanyak 3861 orang dan pada 2019 yang dibina yakni 1016 orang

Waktu Operasi Sikat Intan 2020 kali ini selama 14 hari kemudian di2019 selama 15 hari tetapi di tahun 2019. Untuk 2019 Operasi Sikat Intan dilaksanakan hanya 5 polres sedangkan di 2020 ini seluruh jajaran melaksanakan kegiatan Operasi Sikat Intan.

"Kegiatan ini diharapkan menekan angka kejahatan yang ada masyarakat kemudian juga kegiatan rutin atau operasi kewilayahan digelar secara berkesinambungan," papar Sutrisno mengatakan kasus menonjol seperti membawa sajam,judi, hingga penyakit masyarakat lainnya.(banjarmasinpost.co.id/irfani rahman)