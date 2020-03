Kekayaan Suami Nisya Ahmad Dibongkar Syahnaz, Efek Dituding Jadi Benalu Raffi Ahmad & Nagita Slavina

BANJARMASINPOST.CO.ID - Syahnaz Sadiqah membongkar kekayaan suami Nisya Ahmad. Ini setelah ada tudingan kakaknya itu numpang hidup pada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Adik Raffi Ahmad, Nisya Ahmad selama ini kerap dituding sebagai benalu.

Penyebabnya, Nisya Ahmad masih tinggal di rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina meski telah memiliki suami dan anak.

Mendapatkan tudingan itu, Nisya Ahmad lantas membongkar harta kekayaan suaminya, Andika Rosadi.

Saat Nisya Ahmad membongkar harta kekayaan sang suami, Syahnaz Sadiqah adik bungsunya berikan reaksi tak terduga.

Dilansir TribunnewsBogor.com dari tayangan Insert Trans TV, sang asisten mulanya menyindir Nisya Ahmad dengan menyebut beberapa komentar nyinyir netizen.

"Banyak netizen bilang kalau teteh ini benalu," ujar asisten.

Tak hanya asisten, sang adik Syahnaz Sadiqah pun ikut menyindir Nisya Ahmad.

"Alias be to the na lu, benalu," timpal Syahnaz Sadiqah.

Mendengar hal tersebut, Nisya Ahmad langsung tertawa.