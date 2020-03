Profesor ULM Ini Analisa Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prof DR Husaini, SKM., M.Kes memaparkan analisa Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.

Dikatakannya, berdasarkan Data Nasional 29 Maret 2020, angka kematian akibat covid-19 di Indonesia merupakan salah satu angka tertinggi di dunia 8,9% atau 114 kematian dari 1.285 kasus positif.

Hal ini dipengaruhi oleh jumlah tes diagnosa positif yang masih tergolong rendah. Indonesia baru mengumpulkan 6.396 spesimen dari total populasi 270 juta jiwa.

Ketua Dewan Pakar DPD Forum Intelektual Dayak Nasional (FIDN) Kalsel ini mengatakan sehingga rasionya sebesar 17 spesimen terhadap 1 juta populasi.

"Wajar jika para ahli kesehatan dunia dan Indonesia, meragukan data secara nasional tersebut merupakan gambaran sebenarnya. Bahkan beberapa prediksi menyatakan kasus Covid-19 di Indonesia pertama kali bukan pada awal Maret, melainkan awal Februari 2020 berdasarkan peningkatan kasus gejala Covid-19 di pelayanan kesehatan," bebernya.

Dia menganalisa Jika melihat rumus WHO, satu orang positif mampu menginfeksi setidaknya dua orang lainnya per hari. Maka selama 14 hari tanpa adanya intervensi (pencegahan) setiap orang positif menjadi epicentrum dari 3.200 orang terpapar.

Perhitungan ini bukan lagi dengan penjumlahan melainkan eksponensial (Ferguson et al. Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand. Imperial college, March 16, 2020).

"Perhitungan secara modelling pohon epidemilogi (1 : 2: 4: 8: 16..........sd hari ini) sejak di umumkan 2 Maret 2020 tentu bisa di hitung sendiri. Perkiraan para ahli kesehatan dunia dan Indonesia. Kasus di Indonesia sampai saat ini di perkirakan lebih banyak lagi mencapai puluhan ribu. Asumsinya adalah kasus yang terdeteksi positif hanya mencapai 10% dari total gunung es yang terselubung," beber dia.

Dia mengatakan banyak kemungkinan kasus yang tidak terdeteksi dan tidak menunjukkan gejala (China CDC Weekly, The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19), Feb 2020).

Mengingat beberapa faktor pendorong transmisi: