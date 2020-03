Seusai Foto Perut 'Buncit' Gisella Anastasia, Tantangan Until Tomorrow Ibu Gempita Curi Perhatian

BANJARMASINPOST.CO.ID - Beberapa waktu lalu, Gisella Anastasia heboh mencuri perhatian internet warganet salah fokus pada 'perut buncitnya' di samping Wijaya Saputra.

Nah kali ini mantan istri Gading Marten itu kembali membagikan foto yang 'sengaja' menonjolkan kejelekannya lewat tantangan Until Tomorrow.

Saat ini yang terbaru ada tantangan “until tomorrow” yang sedang ramai dilakukan banyak orang di Instagram. Bahkan para public figur juga ikut-ikutan melakukan challenge Until Tomorrow.

Di lansir dari akun Instagram Gisella Anastasia, janda Gading Marten itu juga ikut memeriahkan tagar until tomorrow.

• Wajah Kusut Barbie Kumalasari Saat Wabah Virus Corona, Istri Galih Ginanjar Akui Keuangannya Drop

• Tarif Endorse Muzdalifah Bikin Nia Ramadhani Tercengang, Istri Fadel Islami Patok Rp 450 Juta?

• Pose Ayu Ting Ting di Foto Jadul Semasa SMA, Wajah Sohib Ruben Onsu Itu Jadi Sorotan

• Kebencian Zaskia Gotik Pada Vicky Prasetyo Terungkap pada Raffi Ahmad, Nagita Slavina Sebut Hal Ini

Tak tanggung-tanggung, Gisel membagikan foto di masa lalunya saat ia masih berada di bangku sekolah.

Mengenakan baju seragam putih, Gisel nampak malu-malu menatap ke kamera.

Saat itu ia sedang memakan gorengan.

Belum lagi penampilannya yang lebih berisi dibandingkan fotonya saat ini.

Wajah polos serta penampilan Gisella Anastasia sukses mencuri perhatia pengguna Instagram.

"Until Tomorrow

.

.

Kejebakkkkk @bchristina !!!!!!! Kamuuuuuu curang fotonya maniss jd ak like like ga pake liat caption dl

.

Ini masa SMA dimana tiap istirahat pergi k kntin buat beli gorengan Ai," tulis Gisel di caption fotonya.