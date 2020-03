Chanyeol EXO Jalani Pemotretan di Pulau Bali, Gantengnya Kebangetan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sosoknya yang tampan dan memesona, membuat Park Chan-yeol, atau lebih dikenal dengan Chanyeol EXO banyak digilai kaum hawa, khususnya penggemar K-Pop. Tidak terkecuali Kpopers Banua.

Ternyata si tampan member band EXO asal Korea Selatan ini baru saja melakukan pemotretan untuk majalah High Cut di Pantai Seminyak, Bali pada Januari lalu.

Kedatangan rapper, penyanyi, penulis lagu, sekaligus aktor kenamaan Korea Selatan itu memang tak banyak diketahui penggemarnya, meskipun ada beberapa penggemar bertemu dirinya di Pulau Dewata.

Selain pemotretan yang menyegarkan berlatar Pantai Seminyak, Chanyeol juga memamerkan gambar yang lebih tenang namun misterius dalam pemotretan dalam ruangan di Hotel Indigo Seminyak, Bali.

Majalah High Cut rencananya akan memuat 23 foto Chanyeol yang diambil dengan kamera pria kelahiran 1992 tersebut.

Pesona Chanyeol saat pemotretan di Bali membuat penggemar heboh.

"Chanyeol sempat menjadi trending di media sosial, Twitter.

Kebanyakan, para penggemar terpesona dengan foto-foto Chanyeol yang memesona. "Model Park Chanyeol is the best," kicau akun @loeyfeed, Selasa (31/3/2020).

"Crying over his perfection," kicau pemilik akun @greecalyne. "Park Chanyeol indeed, is on another level of visual," kicau @nbloey.

Park Chanyeol menjadi trainee SM Entertaiment sejak tahun 2008.