Efek Covid-19, Permintaan Jasa Laundry di Banjarmasin Turun hingga 60 Persen

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kasus pandemi Covid-19 atau virus corona di Indonesia kian serius.

Hal ini membuat hampir seluruh aktivitas ekonomi terganggu, yang mana berimbas pula pada bisnis jasa laundry.

Owner Utuh Laundry, Ridwan Rahman mengeluhkan penurunan permintaan laundry yang merosot tajam karena social distancing yang diterapkan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Penurunan permintaan dari pelanggan sekitar 50 persen. Berimbas juga ke omzet turun 50 persen dari omzet normal Rp 4 juta per bulan," terangnya kepada Banjarmasinpost.co.id, Selasa (31/3/2020).

• Virus Corona Bakal Melemah pada Bulan April, Ini Penjelasan Menteri Luhut

• Perjalanan Virus Corona di Indonesia Selama Maret dan Begini Prediksi di April

• Amarah Nia Ramadhani Pecah ke Jessica Iskandar, Istri Ardie Bakrie Ngamuk Gegara Ini

Terdapat tiga layanan yang ditawarkan, ada cuci kering ditarif Rp 4000/kg, setrika wangi dibanderol Rp 3500/kg, dan cuci setrika express satu hari selesai Rp 8000/kg. Dari tiga layanan itu permintaan cuci setrika mendominasi 90 persen.

"Kami punya harga khusus buat mahasiswa, layanan cuci setrika hanya Rp 5.000 per kg termasuk antar jemput minimal 2 kg dan di wilayah tertentu saja. Untuk orang umum dan pondok Rp 6000/kg layanan cuci setrika," urainya.

Program lainnya, untuk program umum Rp 200.000/28kg per bulannya, untuk program pondok ada yang 150.000/25kg per bulan, serta Rp 200.000/33kg per bulan.

Jenis pakaian yang paling banyak dilaundry saat ini adalah pakaian sehari-hari di antaranya kaus.

Mengatasi situasi sekarang ini, pihaknya adakan layanan gratis antar jemput orderan.

Senada, Owner Raja Laundry, Noorsehan juga rasakan penurunan yang cukup tajam dari pelanggan.