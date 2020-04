Kumur-kumur Pakai Air Garam Ampuh Cegah Covid-19? Mari Kita Buktikan

Banyak yang percaya berkumur air garam bisa mencegah masuknya virus corona ke dalam tubuh, namun pihak HWO berkatan lain

BANJARMASINPOST.CO.ID - Virus Corona atau Covid-19 yang berasal dari Wuhan China hingga saat ini masih meresahkan pikiran masyarakat di dunia. Banyak cara dilakukan orang untuk melakukan pencegahan agar tidak tertular penyakit mematikan ini.

Bahkan di media sosial ataupun grup chat banyak yang menyampaikan cara dan kiat untuk melawan virus corona. Banyak orang yang percaya bahwa virus corona akan “bertahan” di tenggorokan, sebelum akhirnya masuk ke tubuh dan menyerang paru-paru.

Itulah sebabnya, berkumur dengan air garam dianggap sebagai cara untuk mencegah masuknya virus corona ke dalam tubuh.

Namun, apakah anjuran ini sudah dibuktikan dengan penelitian? Mari telusuri penjelasan ilmiahnya.

Biasanya virus corona masuk ke tubuh lewat cairan tubuh atau droplet yang terhirup lewat hidung. Cara umum lainnya adalah ketika tangan yang sudah terkontaminasi, menyentuh hidung, sehingga virus corona akan terhirup.

Itulah sebabnya, para dokter tidak percaya kalau air garam bisa mengangkat virus corona yang ada di tenggorokan. Sebab, virus yang telah merenggut belasan ribu nyawa ini dipercaya tidak “berkunjung” ke tenggorokan.

Selain itu, lembaga kesehatan publik nasional Amerika Serikat, The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) juga menegaskan, berkumur dengan air garam memang menjadi cara yang ampuh untuk meredakan sakit tenggorokan.

Terlebih lagi, menurut seorang dokter dari University of Pennsylvania, Amerika Serikat, berkumur dengan air garam hanya bisa meredakan peradangan tenggorokan, tapi tidak mencegah masuknya virus corona ke dalam tubuh hingga paru-paru.

Namun, belum ada bukti bahwa berkumur dengan air garam bisa mencegah masuknya virus corona ke dalam tubuh.

1. Air garam untuk membilas hidung

Badan kesehatan dunia, World Health Organization (WHO) dengan tegas mengatakan bahwa hal ini hanyalah mitos belaka. Tidak ada bukti kuat bahwa membilas hidung dengan air garam dapat mengeluarkan kembali atau mencegah masuknya virus corona dari hidung.

2. Mencuci tangan secara rutin

Seluruh badan kesehatan di dunia meminta masyarakat untuk rajin mencuci tangan dengan baik dan benar. Terlebih lagi menggunakan air bersih yang mengalir serta sabun. Setiap bagian tangan, mulai dari punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku, harus bersih.

3. Menerapkan physical distancing

Menerapkan physical distancing menjadi cara mencegah virus corona yang vital. Physical distancing dapat dilakukan dengan menjaga jarak antara Anda dengan orang lain, setidaknya 1 meter. Sebab, jika ada orang lain yang bersin atau batuk, cairan tubuhnya bisa tersebar dan terhirup oleh orang di dekatnya.

4. Tidak menyentuh wajah

Tidak menyentuh wajah bisa menurunkan risiko penyebaran virus corona. Sebab, sangat sulit untuk mengingat yang telah disentuh oleh tangan. Itulah sebabnya, Anda tidak pernah tahu apakah tangan Anda sudah terkontaminasi virus corona atau belum. Sebelum menyentuh wajah, pastikan Anda sudah mencuci tangan menggunakan sabun sampai bersih.

