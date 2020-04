POSITIF CORONA, Bintang Star Wars Andrew Jack Meninggal

BANJARMASINPOST.CO.ID - Satu lagi bintang film Hollywood terpapar virus corona atau covid-19, aktor yang satunya bahkan sampai meninggal dunia.

Dialah Andrew Jack, yang dikenal dunia lewat aksinya di film Star Wars. Andrew Jack meninggal dunia di Rumah Sakit Surrey, pada Selasa (31/3/2020).

Andrew Jack meninggal pada usia 76 tahun setelah terinfeksi virus corona atau Covid-19.

Perwakilan dari Jack, Jill McCullough mengatakan, Jack bahkan tidak dapat melihat istrinya di saat terakhir hidupnya.

Sebab, istri Jack menjalani karantina di Australia.

Jack membintangi film Star Wars, salah satunya The Last Jedi and the Force Awakens.

Sejumlah selebritas pun menyampaikan duka mendalam atas kepergian Jack.

Salah satunya Greg Grunberg yang juga aktor Star Wars.

Greg sangat terpukul saat mengetahui informasi meninggalnya Jack.

Menurut dia, Andrew Jack adalah pria yang luar bisa, berbakat, dan dicintai banyak orang.

"Dia salah satu orang terbaik yang pernah bekerja dengan saya," kata Greg.

