Postingan Pelangi BCL Curi Perhatian Warganet, Teman Duet Ariel Noah Kembali Berbagi Kabar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Usai ditinggal pergi selamanya oleh suami tercinta, Bunga Citra Lestari atau lebih tenar dengan nama panggung BCL, seperti membatasi diri dalam aktivitas di media sosialnya.

Teman duet Ariel Noah itu tampak jarang meng-update media sosialnya sejak kepergian sang suami, Ashraf Sinclair, pada 18 Februari 2020 silam.

Namun, belum lama ini BCL terlihat membuat postingan baru di Insta Storynya.

Dalam postingan anyarnya itu, penyanyi papan atas tanah air ini mengunggah foto pemandangan langit yang ada pelanginya. Tampaknya dia kembali ingin berbagi kabar dengan para penggemarnya.

"Somewhere over the rainbow," tulis BCL.

Postingan ini dibuat beberapa hari setelah 40 hari kepergian almarhum suaminya menghadap Sang Khalik.

Seperti diketahui, pada 28 Maret 2020 merupakan 40 hari kematian Ashraf Sinclair.

Ibunda Ashraf pun membagikan postingan fotonya saat tahlilan dengan keluarga BCL secara pribadi.

Foto itu, juga menunjukkan bahwa saudara Ashraf yang lain mengaji secara terpisah dan jarak jauh dengan keluarga BCL.

Sementara itu, postingan pertama BCL setelah ditinggal Ashraf Sinclair, berisi curahan hatinya.